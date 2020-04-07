РИАМО - 7 апр. Правоохранители задержали подозреваемого, который выстрелил в своего знакомого по неосторожности и убил его в ходе распития спиртных напитков в подмосковном Дзержинском, сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - сказала Иванова.

Потерпевшего в помещение подстанции неотложной медицинской помощи, расположенной по 1-му Капотнинскому проезду в Москве, привез знакомый ночью 5 апреля. У пострадавшего было сквозное огнестрельное ранение грудной клетки, от которого он позднее скончался.

Во время допроса мужчина, выступающий в качестве свидетеля, рассказал, что в ходе распития спиртных напитков с потерпевшим случайно совершил в него выстрел. Подозреваемого задержали.

Расследование по уголовному делу продолжается.