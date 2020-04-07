РИАМО - 7 апр. «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) и Музей современной истории России открыли онлайн-выставку «Вирусу - бой! Победа близко», на ней представлено 10 советских агитационных плакатов, лозунги которых были переосмыслены в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Выставка приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. Экспозиция создана на основе советских агитационных плакатов 20–30-х годов XX века, хранящихся в фондах музея. Их авторы — известные художники Александр Дейнека, Сергей Иванов, Алексей Радаков, Всеволод Эльский, Николай Куприянов и Наталья Изнар. Копии этих и других агитплакатов можно было встретить в любом городе СССР», - говорится в сообщении.

В новой версии герои советских плакатов призывают соблюдать правила гигиены и ограничительные меры. Один из плакатов, например, напоминает, что учиться онлайн никогда не поздно, а герой другого зовет на штурм коронавируса.

«Победа над вирусом — дело времени. Чем осмысленнее мы подойдем к вопросу самоизоляции, тем быстрее жизнь вернется в привычное офлайн-русло. Наш проект, реализованный совместно с Музеем современной истории России, — еще один способ напомнить москвичам о том, как важно оставаться дома и следовать несложным, но крайне необходимым правилам», — отметил представитель пресс-службы Агентства инноваций Москвы.

Посмотреть виртуальную выставку можно в социальных сетях Агентства инноваций Москвы, «Цифрового делового пространства», Музея современной истории России с 7 по 14 апреля. Изображения также будут показаны на одном из самых больших светодиодных экранов столицы, который расположен на фасаде здания ЦДП со стороны Садового кольца. Увидеть их смогут проезжающие мимо автомобилисты.

Советские агитационные плакаты были широко распространены с 1918 года до начала 1990-х и создавались в качестве наглядных пособий, разъясняющих те или иные актуальные на тот момент вопросы. По жанрам они разделялись на политические, рекламные, просветительские, инструктивно-методические и учебные.

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6 АПРЕЛЯ

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