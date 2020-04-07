РИАМО - 7 апр. Возможность оплатить счет за электроэнергию появилась в приложении «Госуслуги Москвы», воспользоваться данной функцией пользователи могут в разделах каталога услуг «Внесение показаний» и «Мои начисления», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для жителей столицы разработан еще один удобный способ удаленной оплаты счета за электричество. Теперь в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» можно не только передать показания счетчиков электроэнергии, но и оплатить счет. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно указать в личном кабинете адрес проживания, номер лицевого счета АО «Мосэнергосбыт» и номер прибора учета электроэнергии», - сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

После этого начисление будет отображаться в приложении автоматически на основе ранее переданных показаний.

Воспользоваться данной функцией пользователи могут в разделах каталога услуг «Внесение показаний» и «Мои начисления». В разделе «Внесение показаний» нужно перейди во вкладку «Счетчики электроэнергии», отметить нужную квартиру и выбрать вкладку «Баланс лицевого счета». В открывшемся окне отобразятся номер счета пользователя и задолженность по оплате электроэнергии, а ниже на экране появится кнопка «Перейти к оплате».

Также в разделе «Внесение показаний» можно передать показания счетчиков электроэнергии. Отправлять данные для оплаты счетов за электроэнергию нужно с 15 по 26 число каждого месяца.

В «Моих начислениях» счет за электроэнергию будет высвечиваться вместе с другими счетами пользователя. На странице будет виден адрес, по которому выставлен счет, и сама сумма. Также будет видно назначение платежа и текущее показание счетчика электроэнергии. Если в квартире установлен двухтарифный счетчик, показания отобразятся по каждому из тарифов. Кнопка «Оплатить» появится внизу экрана.

На данный момент оплатить счета за электроэнергию в приложении можно только банковской картой и со счета мобильного телефона. Также планируется ввести третий способ оплаты - Apple Pay. Он появится в ближайшее время.

Кроме этого, сегодня жители Москвы могут оплатить счета за электроэнергию и передать показания счетчиков через онлайн-сервис «Мои платежи» или сервис «Прием показаний и оплата электроэнергии» на mos.ru. Аналогичные функции доступны и в мобильном приложении «Моя Москва».