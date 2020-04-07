РИАМО - 7 апр. Зааненских козлят, родившихся на «Городской ферме» ВДНХ, назвали Ветерком и Звездочкой в честь двух собак, которые отправились в космос в 1961 и 1966 годах и вернулись обратно на Землю, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Матери козлят тоже носят «космические» имена Белка и Стрелка.

«Пользователи Сети традиционно выбирают имена для детенышей животных, которые появились на свет на «Городской ферме» главной выставки страны. Подписчики страницы ВДНХ в Instagram могли предложить свои варианты в комментариях к посту о конкурсе. Поступила почти сотня предложений. Например, пользователи предлагали назвать малышей в честь месяца их рождения — Марта и Март, а также в честь сказочных и литературных персонажей: Герда и Кай, Ромео и Джульетта, Гаечка и Винтик. Были и «съедобные» имена: Зефир и Пастила, Коржик и Карамелька, Колос и Гречка», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Участники голосования предлагали назвать козлят в честь планет и спутников, первых советских космонавтов, а также героев фильма «Звездные войны». В полуфинал вышли четыре варианта: для козлика — Ветерок, Свитти, Марс, Винтик, для козочки — Звездочка, Милка, Луна, Шпулька.

Победитель, придумавший имена для двух зааненских козлят, получит от «Городской фермы» сертификат на посещение центра на двух человек, а двум пользователям, которые предложили имя Звездочка для козочки, подарят памятные сувениры.

Сейчас козлята живут в отдельном вольере под постоянным наблюдением зоологов. Их вручную поят из бутылочек материнским молоком.