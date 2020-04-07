РИАМО - 7 апр. Во вторник на основании заявок от жителей жилого дома в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, окончательно сформируют бригады и утвердят количество техники для выноса и вывоза их имущества, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Днем 4 апреля в результате взрыва газовой колонки разрушились перекрытия второго подъезда дома на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Погибли три человека.

«На основании поступивших заявок будут проведены расчет, формирование бригад и техники для выноса и вывоза имущества, определения необходимых мест складирования и охраны», - говорится в сообщении.

Во вторник жильцам третьего и четвертого подъездов обеспечат доступ в квартиры для выноса необходимых документов и ценных вещей, а также им нужно будет определиться с эвакуацией имущества в необходимом количестве и объеме, жильцы первого и второго подъездов уже сформировали такой список имущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жильцы третьего и четвертого подъездов смогут вернуться в свои квартиры в 20-х числах апреля. В октябре в свои квартиры смогут заселиться жильцы первого и второго подъездов, которые будут восстановлены. До октября жителям первых двух подъездов предложат бесплатное проживание в санатории или гостинице.

Кроме того, семьи погибших при взрыве газа получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие - по 500 тысяч рублей.