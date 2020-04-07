РИАМО - 7 апр. В Подмосковье и столице во вторник ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 10 градусов, атмосферное давление повысится до 762 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Антициклон продолжит определять погоду в Москве и Московской области. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в столице 8-10, по области – 5-10 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 40%.

«В целом погода в Московском регионе комфортная, индифферентная для большинства метеозависимых людей. Однако внешним фактором риска, который может негативно влиять на самочувствие, остается повышенный фон атмосферного давления. Наиболее чувствительными являются люди, склонные к сосудистым спазмам, перенесшие различные сосудистые нарушения, страдающие частыми приступами стенокардии, артериальной гипертензией и вегетососудистой дистонией, которые могут болезненно реагировать на колебания давления», - отмечается в сообщении.

Специалисты напомнили о необходимости контролировать артериальное давление, не допускать резких скачков, вовремя купировать болевые симптомы с помощью назначенных врачом лекарств. Нужно постараться оградить себя от чрезмерных стрессовых и негативных ситуаций, принимать успокаивающие и седативные препараты растительного происхождения.