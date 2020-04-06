РИАМО - 6 апр. В Московском бассейне внутренних водных путей официальное открытие летней навигации стартует 24 апреля, к этому времени технический флот, обслуживающий внутренние водные пути и гидротехнические сооружения, завершит плановые ремонты и будет готов встать на очередную навигационную вахту, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

«Технический флот «Канала имени Москвы» очень разнообразен по своему составу, так, например, специализированную группу составляют черпаковые земснаряды, землесосы, мотозавозни, шаланды и брандвахты, формируемые в земкараваны. Земснаряды выполняют дноуглубительные работы», - говорится в сообщении.

Мотозавозни предназначены для перекладки якорей земснарядов. На шаландах – самоходных и несамоходных – перемещают к местам отвалов удаляемый черпаковыми земснарядами грунт. Брандвахты используются для размещения и отдыха экипажей земкараванов.

В состав флота «Канала имени Москвы» входят дноочистительные снаряды, с помощью которых проводят очистку дна от наносов и других подводных препятствий, а также плавкраны, задействованные, в том числе, в обслуживании и ремонте гидротехнических сооружений.

В составе технического флота свою вахту несут специальные промерные суда, буксиры, танкеры, обстановочные и экологические теплоходы, баржи, разъездные суда и осмотровые катера. В межнавигационный период суда находятся на десяти базах.

После прихода судна в затон на отстой его выводят из эксплуатации, приводят в состояние зимнего отстоя, проводят межсезонную консервацию машин и механизмов, «просаливание» забортных отверстий, убирают с судна весь мусора и отработанную ветошь.

При необходимости проведения ремонта на судне назначается ответственный за выполнение работ, как правило, из командного состава экипажа. За время такого ремонта проверяют все системы судна, при необходимости проводится текущий ремонт узлов и агрегатов.

В 2020 году хозяйственным способом на слип для замены обшивки и ремонта оборудования было поставлено восемь судов, для чего ремонтникам учреждения потребовалось более 14,5 тонны металла.

Сегодня принимаемые Росморречфлотом и учреждением особые профилактические меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, конечно, накладывают дополнительные технические сложности на подготовку флота к работе. При этом все мероприятия идут в штатном режиме, и навигация 2020 года будет обеспечена силами флота учреждения своевременно и в надлежащем объеме.