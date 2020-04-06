РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 апр. Инфекционный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией, который появится в перепрофилированном здании роддома в микрорайоне Саввино Балашихи, примет первых пациентов в конце апреля, в данный момент на объекте ведутся работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Один из двенадцати инфекционных центров для пациентов с коронавирусной инфекцией появится в Балашихе. Планируется перепрофилировать здание роддома в микрорайоне Саввино», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он уточнил, что лечебное учреждение должно быть готово к приему пациентов до конца апреля, сроки стоят очень сжатые. Предстоит создание фильтр-блока между «грязной» и «чистой» половиной помещений, устройство изолированных палат с индивидуальной системой вентиляции, осуществление разводки системы медицинских газов по палатам, устройство подъездной дороги.

Работы на объекте ведутся. Создаваемый дополнительный коечный фонд составит более 400 мест. Новое отделение будет располагать всем необходимым медицинским оборудованием.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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- В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса. Клинические испытания препарата уже начались.

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- Еще восемь человек в Московской области полностью выздоровели после коронавируса, всего в Подмосковье от инфекции вылечились 47 человек,

- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.

- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.

- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.

- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.

- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:

«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

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