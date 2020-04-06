РИАМО - 6 апр. Следователи возбудили уголовное дело после убийства 33-летнего жителя подмосковного Дзержинского, которого знакомый привез в московскую больницу, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Накануне на территорию подстанции неотложной помощи по 1-му Капотненскому проезду на юго-востоке Москвы из Дзержинского был доставлен мужчина со сквозным огнестрельным ранением груди. Позже он умер.

«Установлено, что потерпевшего с территории города Дзержинский привез знакомый, который его обнаружил. Сейчас мужчина допрашивается в качестве свидетеля», - отметила Иванова.

Следователям предстоит установить полную картину произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.