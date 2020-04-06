РИАМО - 6 апр. Установки для обеззараживания очищенных сточных вод появились на всех очистных сооружениях Дмитровского городского округа, таким образом, администрация округа и МУП «Водоканал Дмитров» начали исполнение требований министерства экологии и природопользования Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В последнее время в округе сложилась <…> ситуация, связанная со сбросами недостаточно очищенных сточных вод, в том числе и в водные объекты. В 2019 году инспекторы эконадзора устанавливали факты сброса <…> стоков в поселках Останкино, Подосиники, Рыбное, Белый Раст, Икша и в других поселениях», – сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Воронцов добавил, что сумма штрафов, наложенных на МУП «Водоканал Дмитров», составила 620 тысяч рублей. Именно поэтому сотрудники эконадзора потребовали усилить муниципальный контроль за сбросами стоков на рельеф местности и в водоемы.

На данный момент начался ремонт канализационно-насосных станций в поселках Останкино и Икша, проведена инвентаризация всех очистных сооружений, которые расположены на территории округа. Также составлен перечень необходимых работ по капитальному ремонту и модернизации очистных сооружений.

Проектно-сметная документация по строительству очистных сооружений в Дмитрове с увеличением мощности до 40 кубометров в сутки подготовлена и направлена на экспертизу. В данный момент разрабатывается проект по реконструкции очистных сооружений поселка Икша.