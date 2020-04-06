РИАМО - 6 апр. Муниципальный земельный контроль Подмосковья приостановил свою работу до мая, также были прекращены все осмотры на территории городских округов региона с начала этой недели, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
«В соответствии с постановлением губернатора Московской области, которое регулирует действия органов власти с введением режима повышенной готовности, министерство имущественных отношений рекомендовало органам местного самоуправления Подмосковья приостановить осмотры муниципального земельного контроля до 1 мая», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
По ее словам, ранее были уже приостановлены все плановые проверки земель и внеплановые проверки исполнения предписаний на территории региона. Это сделано для того, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса.
Она добавила, что эта мера должна уберечь и правообладателей земельных участков, и земельных инспекторов от угрозы заражения. Земельный контроль будет выезжать только в случаях, когда был причинен вред жизни и здоровью граждан или возникла чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера.
В Подмосковье за минувшие сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных в регионе достигло 387 человек. В России на сегодняшний день зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусом.
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Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
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