РИАМО - 6 апр. В городском округе Шаховская объявили конкурс на выполнение работ по рекультивации полигона ТКО «Княжьи горы» в рамках нацпроекта «Экология», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение работ по рекультивации полигона ТКО «Княжьи горы» в городском округе Шаховская», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе закупок.

Рекультивация данного полига осуществляется в рамках национального проекта «Экология». Объект включен в государственную программу «Экология и окружающая среда Подмосковья» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Шаховская.

Рекультивацию полигона планируется завершить в текущем году.