РИАМО - 6 апр. В столице половина пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекциею, моложе 45 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Болезнь вообще не смотрит на возраст. У нас 50% больных до 45 лет. На сегодняшний день среди умерших есть и молодые люди», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметила, что из всех умерших пациентов с Covid-2019 одному было 39 лет, а второму - 34 года. При этом, у них были зафиксированы хронические заболевания.

Всего в столице выявили 4 484 случая заражения коронавирусом, вылечили 206 заболевших. Умерли 29 человек с диагнозом Covid-2019.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией прилетело в Москву из Италии, Франции и Германии.

- Народные дружины начали патрулировать улицы Подмосковья. Свыше 1 тысячи казаков уже присоединилось к рейдам полиции, Росгвардии и МЧС.

- Два пациента с коронавирусом скончались в Москве. Одному из них было 67, другому — 72 года.

- Учебный год в Подмосковье пока не планируют продлевать. Школьники будут учиться дистанционно по 1 мая.

- В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса. Клинические испытания препарата уже начались.

- Жители Московского региона получат пенсии досрочно. Их доставят до 12 апреля.

- В Москве продезинфицировали все дороги, дворы и подъезды

- Россияне смогут сдать анализ на коронавирус в домашних условиях за 1250 рублей. Сейчас эта процедура доступна только для жителей Московского региона.

- Еще восемь человек в Московской области полностью выздоровели после коронавируса, всего в Подмосковье от инфекции вылечились 47 человек,

- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.

- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.

- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.

- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.

- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:

«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе

- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных

На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.