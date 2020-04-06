РИАМО - 6 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к бизнесу и предпринимателям Подмосковья из-за сложной экономической ситуации в связи с коронавирусом и рассказал о мерах поддержки, в частности, дополнительных льготах.
По словам губернатора, приняты документы, которые, по сути, позволяют работать всем заводам, фабрикам и предприятиям без ограничений. Только некоторые предприятия из сферы услуг временно функционировать не будут.
«Мы уже на федеральном и региональном уровне предусмотрели разные льготы, которые нашему региональному бюджету обойдутся в порядка 10 миллиардов рублей. Это и налог на имущество, и льготы по различным налогам в нашу систему», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, власти региона обязательно найдут дополнительные возможности для поддержки бизнеса в сложившейся ситуации.
Воробьев отметил, что ресурсы властей тоже ограничены, так как экономика сказывается на региональном бюджете, но все предложения будут внимательно выслушаны. Это касается и агропромышленного комплекса области.
«Он (АПК - ред.) у нас небольшой, но важный. Здесь тоже предложим эффективные и удобные меры», — подчеркнул губернатор.
Воробьев поблагодарил всех предпринимателей за то, что они создают в регионе рабочие места и платят налоги в бюджет. Глава региона также выразил надежду, что совместная работа позволит дальше развивать как Подмосковье, так и всю Россию.
В Подмосковье введены ограничения на работу ряда организаций и предприятий — закрыты непродовольственные магазины, бары, клубы, библиотеки, кинотеатры, салоны красоты и другие заведения.
Ряд предприятий и производств продолжают работу, однако им приходится придерживаться ряда санитарных мер — обеспечивать социальную дистанцию в 1,5 метра и средства защиты для сотрудников — маски и санитайзеры. Также помещения должны проходить дезинфекцию.
В Подмосковье до конца апреля действует режим самоизоляции для всех граждан, который они обязаны соблюдать. Данные меры приняты для предотвращения распространения коронавируса Covid-19.
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Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
- Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией прилетело в Москву из Италии, Франции и Германии.
- Народные дружины начали патрулировать улицы Подмосковья. Свыше 1 тысячи казаков уже присоединилось к рейдам полиции, Росгвардии и МЧС.
- Два пациента с коронавирусом скончались в Москве. Одному из них было 67, другому — 72 года.
- Учебный год в Подмосковье пока не планируют продлевать. Школьники будут учиться дистанционно по 1 мая.
- В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса. Клинические испытания препарата уже начались.
- Жители Московского региона получат пенсии досрочно. Их доставят до 12 апреля.
- В Москве продезинфицировали все дороги, дворы и подъезды
- Россияне смогут сдать анализ на коронавирус в домашних условиях за 1250 рублей. Сейчас эта процедура доступна только для жителей Московского региона.
- Еще восемь человек в Московской области полностью выздоровели после коронавируса, всего в Подмосковье от инфекции вылечились 47 человек,
- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.
- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.
- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.
- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.
- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:
- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.
- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе
- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.
- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.
- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных
- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.
- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.
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