РИАМО - 6 апр. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области привлекут к административной ответственности собственников сельхозземель из-за загрязнения участков строительными отходами, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В ходе обследования установлено, что строительный мусор и грунты неизвестного происхождения складированы в деревнях Машково (городской округ Люберцы) и Черная Грязь (городской округ Солнечногорск). В последнем случае образована незаконная свалка особо крупных размеров: отходы размещены на площади более 8 гектаров», – отмечается в материале.

В поселке Черная Грязь не в первый раз выявляют факты нарушения правил обращения с отходами. В июле 2019 года там задержали четыре самосвала со следами перевозки грунтов. Тогда водители рассказали, что свозили отходы, которые образовались при расчистке прудов в Зеленограде.

Правообладатели земель, на которых выявили незаконные свалки, несут административную ответственность наряду с непосредственными нарушителями природоохранного законодательства.

Минэкологии также привлечет собственников, которые не следят за экологическим состоянием своих участков, к административной ответственности.