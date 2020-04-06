РИАМО - 6 апр. На детских площадках Подмосковья за минувшую неделю зафиксировали свыше 1,4 тысячи нарушений режима самоизоляции, жителям необходимо воздерживаться от их посещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В Подмосковье все детские и спортивные площадки огородили сигнальной лентой. На период самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса они закрыты для посещения.

«За прошедшую неделю в Подмосковье выявлено 1413 случаев срыва сигнальных лент и посещения детских площадок. Это недопустимая цифра. Только соблюдая режим самоизоляции мы общими усилиями сможем остановить распространение вируса», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Также он обратил внимание на то, что все детские площадки должны быть ограничены для доступа жителей. Министерство благоустройства рекомендует на детских площадках установить информационные таблички о закрытии площадок и огородить их сигнальной лентой.

«В преддверии теплой погоды, просим всех жителей Подмосковья воздержаться от посещения детских игровых площадок», — резюмировал Хайкин.

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса, из них 591 новый случай — в Москве, в Подмосковье - 82. Всего в РФ зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией прилетело в Москву из Италии, Франции и Германии.

- Народные дружины начали патрулировать улицы Подмосковья. Свыше 1 тысячи казаков уже присоединилось к рейдам полиции, Росгвардии и МЧС.

- Два пациента с коронавирусом скончались в Москве. Одному из них было 67, другому — 72 года.

- Учебный год в Подмосковье пока не планируют продлевать. Школьники будут учиться дистанционно по 1 мая.

- В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса. Клинические испытания препарата уже начались.

- Жители Московского региона получат пенсии досрочно. Их доставят до 12 апреля.

- В Москве продезинфицировали все дороги, дворы и подъезды

- Россияне смогут сдать анализ на коронавирус в домашних условиях за 1250 рублей. Сейчас эта процедура доступна только для жителей Московского региона.

- Еще восемь человек в Московской области полностью выздоровели после коронавируса, всего в Подмосковье от инфекции вылечились 47 человек,

- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.

- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.

- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.

- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.

- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:

«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе

- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных

На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.