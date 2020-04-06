РИАМО - 6 апр. В преддверии 75-летия Победы Госадмтехнадзор Московской области проводит операцию «Мемориал», с ее начала проверили 2040 памятников на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В результате надзорных действий выявлено 315 различных нарушений в содержании вышеуказанных объектов. <…> Приведены в надлежащее состояние 196 объектов. Операция продолжается», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов.

Он добавил, что ответственные организации приводят в порядок фасады мемориалов, очищают их, убирают прилегающую территорию. С начала операции инспекторы проверили 2040 мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья.

Операция «Мемориал» стартовала в Московской области 25 февраля. Специалисты проверяют состояние и содержание мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья.

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