РИАМО - 6 апр. В Видном объявлен аукцион в электронной форме по аренде нежилого имущества, срок аренды составляет пять лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Здание площадью 73,1 квадратного метра находится по адресу: Московская область, город Видное, проспект Ленинского Комсомола, дом 39, этаж первый. Имеется наличие отдельного входа», — говорится в сообщении.

Начальный размер ежегодной арендной платы за пользование составляет 510,3 тысячи рублей. Срок аренды составляет 5 лет. Заявки принимаются до 12 мая на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу (www.rts-tender.ru), номер процедуры 29570.

Ранее аукцион в электронной форме по продаже имущества в объявили в Лотошине.