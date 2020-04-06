РИАМО - 6 апр. В лесах Подмосковья в первом квартале этого года зафиксировали 642 нарушения правил пожарной безопасности в ходе патрулирований, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Всего провели 3763 патрулирования. Больше всего нарушений оказалось в Ступинском, Виноградовском, Клинском и Сергиево-Посадском лесничествах. После проверок составили 583 протокола об административных правонарушениях.

«Такие проверки сейчас, когда в лесах Подмосковья раньше обычного уже начался пожароопасный сезон, жизненно необходимы. Из-за малоснежной зимы и практически мгновенно наступившей весны несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах может привести к катастрофическим последствиям», - отметила начальник управления судебного обеспечения и по работе с территориями комитета лесного хозяйства Московской области Алина Помозова.

При этом за нарушения пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы. Так, сумма штрафа для граждан доходит до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.