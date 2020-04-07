РИАМО - 7 апр. Со вторника временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов, в том числе из Москвы, также 53 поезда отменены, сообщается на сайте Российских железных дорог.

«Изменения также затронут график движения высокоскоростных поездов «Сапсан». Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на три пары поездов меньше», — говорится в сообщении.

Решение о корректировке расписания поездов по стране принимается только в случае существования дублирующих составов и в том случае, если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами в стране ввели дополнительные остановки для транзитных поездов, которые ходят по тем же маршрутам, что и отмененные.

В РЖД отметили значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая поезда «Сапсан». Например, с 21 марта наблюдается снижение количества отправленных пассажиров более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирам отмененных поездом предложат совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, также можно будет всю сумму, уплаченную за билет.