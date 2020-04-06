РИАМО - 6 апр. В Московской области ввели в эксплуатацию 92 многоквартирных дома площадью более 1 тысячи квадратных метров за первый квартал 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Лидерами по вводу в эксплуатацию по площади стали Балашиха, Красногорск, Мытищи, Ленинский округ и Одинцово.

«Более 40% от общего объема ввода в эксплуатацию приходится на ввод проблемных объектов и обеспечение прав обманутых дольщиков. 24 проблемных дома общей площадью 467 тысяч квадратных метров были введены в эксплуатацию в первом квартале. Это позволило восстановить права на жилье 4,3 тысячи граждан», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В 2020 году в Балашихе ввели в эксплуатацию десять жилых домов площадью 169 тысяч квадратных метров, в Красногорске – девять жилых домов площадью 167 тысяч квадратных метров, в Мытищах – шесть домов площадью 158 тысяч квадратных метров, в Ленинском округе – десять домов площадью 110 тысяч квадратных метров, в Одинцове – три дома площадью 89 тысяч квадратных метров.

В прошлом году за аналогичный период площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных домов составила 774 тысячи квадратных метров.