РИАМО - 6 апр. Пилотный проект «Свободный доступ», который направлен на борьбу с незаконными шлагбаумами, стартует на территории района Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

«Госинспекция по недвижимости реализует новый проект, который позволит оперативно сообщать о фактах самозахвата земель и обеспечивать доступ на земельные участки, где незаконно устанавливают шлагбаумы, столбики и другие ограждающие устройства», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, в районе Свиблово проект стартует в тестовом режиме. В дальнейшем его внедрят во всех округах столицы.

По словам Овчинского, предприниматели часто организуют незаконный стояночный бизнес. Самовольно огораживают территорию, устанавливают парковочные столбики, конусы и взимают плату с автовладельцев за стоянку транспорта.

Также были зафиксированы случаи, когда с помощью ограждений был заблокирован сквозной проезд, проход к метро или к важным социальным объектам.