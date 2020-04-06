РИАМО - 6 апр. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов в эксплуатацию ввели объекты недвижимости общей площадью 548,7 тысячи квадратных метров, из них жилой площади – 291,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Всего с начала года на территории новой Москвы в эксплуатацию ввели 32 объекта капитального строительства. В настоящее время под надзором в ТиНАО находится 212 объектов общей площадью 7,3 миллиона квадратных метров. Отмечена активность в продолжении и начале строительства в ЖК «Саларьево-Парк», ЖК «Бунинские луга», ЖК «Скандинавия» и других.

«Среди введенных в эксплуатацию объектов: первые два дома по программе реновации на территории ТиНАО в поселке Шишкин Лес, три жилых дома обманутых дольщиков в ЖК «Спортивный квартал», детский сад на 220 мест в ЖК «Скандинавия», – говорится в сообщении.

Также готовы: школа на 1150 мест и садик на 220 мест в ЖК «Саларьево-Парк», жилые корпуса в ЖК «Позитив», «Новые Ватутинки», «Саларьево-Парк» и «Скандинавия», производственно-складские здания в технопарке «Индиго» и гипермаркет «Глобус» в Коммунарке.

За первый квартал 2020 года и начало апреля специалисты Мосгосстройнадзора провели 390 проверок объектов, которые строят на территории ТиНАО. В 83 проверках участвовали специалисты подведомственного комитету центра экспертиз в строительстве, которые провели 515 испытаний выполненных конструкций и применяемых материалов.

«На проверенных объектах выявлено 346 нарушений, в том числе по качеству строительно-монтажных работ, организационно-правовому порядку, несоблюдению требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля», – отмечается в материале.

Участникам строительства выдали 204 предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов. Были оформлены протоколы об административном правонарушении в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 12,7 миллиона рублей.