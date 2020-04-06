РИАМО - 6 апр. Хризантемы кустовые, зараженные западным цветочным трипсом, пытались ввезти в Москву из Нидерландов, цветы задержали на контрольном посту в Краснознаменске, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» при досмотре срезов цветов хризантем кустовых происхождением Нидерланды был выявлен карантинный для Российской Федерации объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс», – говорится в материале.

Карантинный объект выявили в срезах цветов в результате лабораторной экспертизы, которую провели специалисты федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

Зараженные цветы уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс чрезвычайно опасен и отмечен более чем на 250 видах растений. Его основным признаком являются серебристые штрихи и некротические пятна на растениях, из-за которых цветы начинают увядать.