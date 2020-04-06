РИАМО - 6 апр. Дорожная авария с участием нескольких автомобилей произошла в Лефортовском тоннеле в Москве, движение ограничено, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«В Лефортовском тоннеле по внешней стороне ТТК произошло ДТП с участием нескольких авто. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Движение транспорта ограничили, можно проехать только по одному ряду. Обстоятельства аварии в настоящий момент выясняются.