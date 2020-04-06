РИАМО - 6 апр. Компания про производству стекла для строительной и автомобильной промышленности AGC Glass в Подмосковье увеличила число автобусов для доставки сотрудников до производства, чтобы обеспечить социальную дистанцию, сообщил директор по персоналу группы компаний AGC Glass в России Константин Колупаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все предприятия на территории региона могут продолжать работу, но трудиться сотрудники будут по новым правилам. В частности, необходимо соблюдать социальную дистанцию, проводить защитные мероприятия от коронавируса, выпустить приказ гендиректора о том, что все эти меры он предусмотрел и соблюдает.

«Наше предприятие работает в строгом соответствии с указами президента и распоряжением губернатора Московской области. На сегодняшний день на нашем предприятии работает порядка 560 человек - из них 120 на удаленном доступе. Непосредственно на производстве заняты те люди, которые обеспечивают эксплуатацию опасного производственного объекта», - сказал Колупаев.

Он отметил, что на производстве в Московской области в целом ситуация стабильная, люди работают ритмично. Также на заводе продолжает работать столовая. На предприятии нанесена маркировка социального дистанцирования - 1,5-2 метра, люди не подходят ближе друг к другу.

«С учетом действующей эпидемиологической обстановки мы увеличили количество автобусов, доставляющих людей. Таким образом обеспечиваем 30% загрузку автобусов, чтобы люди чувствовали себя защищенными по пути на работу», - добавил Колупаев.

По его словам, сотрудникам платят зарплату в соответствии с указами президента страны и губернатора Подмосковья, а также в соответствии с нормами трудового законодательства России.

В регионе до конца апреля ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей, чтобы предотвратить распространение Covid-2019. Бизнесмены должны обеспечить работу сотрудников дистанционно или предоставить им оплачиваемые нерабочие дни. Если предприятие производит необходимую для страны продукцию или производство нельзя остановить, то организовать работу нужно со всеми мерами предосторожности.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

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