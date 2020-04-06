РИАМО - 6 апр. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в съемном коттедже в городском округе Истре подпольную лабораторию по производству наркотика мефедрон, сообщается на сайте «МВД медиа».

Удалось задержать четверых подозреваемых - предполагаемого организатора и тех, кто занимался производством наркотиков.

«В дальнейшем были установлены и задержаны двое межрегиональных курьеров, осуществлявших доставку наркотических средств в Калужскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую и Саратовскую области. У них обнаружено пять килограммов наркотиков», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские изъяли больше 20 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование, более 160 килограммов прекурсоров, 200 килограммов химических реактивов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).