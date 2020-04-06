РИАМО - 6 апр. В Подмосковье сейчас пока нет планов продлевать учебный год в образовательных учреждениях, в случае продления режима самоизоляции ученики смогут продолжать учебу дистанционно, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Из-за действующего режима самоизоляции в регионе школьники будут учиться дистанционно по 1 мая. Студенты колледжей и вузов также продолжают получать образование в дистанционном формате.

«Что касается продления учебного года, то на сегодняшний момент это пока не рассматривается, так как учащиеся после продления нерабочей недели смогут обучаться дистанционно. Но, как мы понимаем, все может измениться – как в лучшую, так и в худшую сторону», - сказала Каклюгина в эфире телеканала «360».

В Подмосковье действует режим самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса. Выходить из дома можно только по веской причине.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Учебный год в Подмосковье пока не планируют продлевать. Школьники будут учиться дистанционно по 1 мая.

- В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса. Клинические испытания препарата уже начались.

- Жители Московского региона получат пенсии досрочно. Их доставят до 12 апреля.

- В Москве продезинфицировали все дороги, дворы и подъезды

- Россияне смогут сдать анализ на коронавирус в домашних условиях за 1250 рублей. Сейчас эта процедура доступна только для жителей Московского региона.

- Еще восемь человек в Московской области полностью выздоровели после коронавируса, всего в Подмосковье от инфекции вылечились 47 человек,

- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.

- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.

- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.

- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.

- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:

«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе

- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных

На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.