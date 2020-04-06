РИАМО - 6 апр. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали схему лечения тяжелой формы коронавирусной пневмонии, при которой у пациента есть дыхательная недостаточность, сообщает ТАСС.

Речь идет о препарате «Даларгин». Он зарегистрирован в РФ как лекарство для заживления трофических язв, защиты тканей и различных внутренних органов.

«Начинается проведение клинических исследований «Даларгина» при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома», - сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Специалисты выяснили, что при комплексной интенсивной терапии полиорганной недостаточности «Даларгин» существенно снижает тяжесть респираторного дистресс-синдрома.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.

- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.

- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.

- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:

«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

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