РИАМО - 6 апр. После завершения пандемии коронавируса и нормализации учебного процесса в Подмосковье, региональные школы продолжат использовать опыт дистанционного обучения для детей, которые не могут посещать школу по разным причинам, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Этот уникальный опыт, который мы сейчас приобретаем, его нельзя будет не использовать в дальнейшем. Во-первых, у нас остаются дети, которые занимаются на дому или дети, которые пропускают занятия по причине болезни. И эта система дистанционного обучения, на мой взгляд, будет и должна использоваться в нашей обычной жизни, чтобы дополнить и сделать так, чтобы не было «выпадающих» из системы образования детей», - сказала Каклюгина в эфире телеканала «360».

До конца апреля в Московской области школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Такие меры приняты для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Также в регионе введен режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только по необходимости: закупка продуктов и лекарств, выгул собак, вынос мусора и так далее.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Учебный год в Подмосковье пока не планируют продлевать. Школьники будут учиться дистанционно по 1 мая.

- В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса. Клинические испытания препарата уже начались.

- Жители Московского региона получат пенсии досрочно. Их доставят до 12 апреля.

- В Москве продезинфицировали все дороги, дворы и подъезды

- Россияне смогут сдать анализ на коронавирус в домашних условиях за 1250 рублей. Сейчас эта процедура доступна только для жителей Московского региона.

- Еще восемь человек в Московской области полностью выздоровели после коронавируса, всего в Подмосковье от инфекции вылечились 47 человек,

- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.

- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.

- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.

- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.

- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:

«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе

- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных

На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.