РИАМО - 6 апр. В подмосковном городском округе Дубна не подтвердилась информация о возобновлении утилизации медицинских отходов на закрытом предприятии, проверку осуществили сотрудники Минэкологии и группа жителей, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Специалисты Минэкологии совместно с представителями администрации городского округа Дубна и инициативной группой жителей в минувшие выходные осмотрели производственную площадку компании «Пантеон». Поводом проверки стало обращение в министерство о том, что на закрытом в прошлом году предприятии возобновилось сжигание отходов.

«Мы тщательно осмотрели производственную площадку и убедились, что собственник предприятия добросовестно исполняет свои обязательства», – сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Он добавил, что утилизация отходов не ведется, однако оборудование нуждается в так называемом прожиге – прогреве на холостом ходу – чтобы оно оставалось в исправном состоянии. Прожиг ведется с помощью древесного топлива, за этим тщательно следят сотрудники ведомства. Воронцов поблагодарил жителей Дубны за бдительность.

Ранее в Минэкологии обращались граждане, которые жаловались на дым, идущий якобы с территории предприятия. Инспекторы эконадзора выехали на место и установили, что местные коммунальщики на соседнем участке незаконно сжигали порубочные остатки. Минэкологии привлекло нарушителей к административной ответственности, после чего сжигание прекратилось.