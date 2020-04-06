РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 апр. В непростой экономической ситуации особую важность приобретает своевременная поддержка бизнеса и сопровождение его в решении проблемных задач, для этого предприниматели Щелкова могут обратиться в Торгово-промышленную палату Московской области, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Торгово-промышленная палата уполномочена выдавать заключения о наличии или отсутствии обстоятельств непреодолимой силы по внутрироссийским сделкам, по обстоятельствам форс-мажора, возникшим на территории России», - говорится в сообщении.

Кроме этого ТПП оказывает предпринимателям правовую, юридическую, информационную, консультационную поддержку и предоставляет услуги по негосударственному арбитражу международных и внутрироссийских коммерческих споров - третейскому разбирательству.

Контактный телефон: 8(495)981-53-07, электронная почта: info@tppmo.ru.