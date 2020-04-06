РИАМО - 6 апр. В Московской области школьникам раздали более 2/3 продуктовых наборов, к концу текущей недели планируется завершить выдачу наборов этой партии, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева на период самоизоляции школьники, которые во время учебного процесса получали питание бесплатно, будут обеспечены продуктами. Продукты первой необходимости выдаются детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей.

«На период закрытия учреждений те дети, которые питались бесплатно в школе, уже получают продуктовые наборы. На сегодняшний день выдано больше 2/3 наборов. На этой неделе мы планируем уже во всех муниципалитетах завершить выдачу этих наборов», - сказала Каклюгина в эфире телеканала «360».

Она добавила, что в связи с продлением президентом России Владимиром Путиным нерабочих дней, начиная с 13 апреля, родители школьников смогут получить второй продуктовый набор.

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6 АПРЕЛЯ

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«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

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