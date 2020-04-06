РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 апр. Жителям подмосковного Красногорска напомнили об опасности загромождения эвакуационных выходов и установки решеток на окнах, говорится в сообщении отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС администрации городского округа.

На территории Красногорска находится 1535 введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, более 15 тысяч частных домовладений и дачных домов.

«Пожарные выходы и пути эвакуации должны содержаться в надлежащем состоянии, соответствующем правилам и требованиям пожарной безопасности. Эвакуационные маршруты и выходы из зданий, напрямую связанные с улицей, должны обеспечивать беспрепятственный и быстрый вывод людей при пожаре», – говорится в сообщении.

Основной причиной гибели людей на пожарах в жилых домах и помещениях является отравление продуктами горения. При пожаре выживает тот, кто успел своевременно покинуть охваченные дымом и огнем помещения.

Запрещено загромождать эвакуационные пути и проходы. Также запрещается устанавливать дополнительные преграды в виде турникетов, перегородок и других препятствий, решеток на окнах первых этажей.

«Для вызова экстренных оперативных служб рекомендуем установить бесплатное мобильное приложение правительства Московской области «112 МО», ­– заключается в материале.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.