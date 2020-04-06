РИАМО - 6 апр. Подрядная организация вывезла за неделю с площадки временного накопления отходов вблизи деревни Щелканово Рузского городского округа почти 4 тысячи тонн мусора и более 1,2 тысячи тонн фильтрата, что составляет около 20% отходов, запланированных к вывозу, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Отходы направляются на пункты переработки, где из них извлекают органику для приготовления компоста и фракции, пригодные для вторичной переработки. Фильтрат направляется на специализированное предприятие для обезвреживания», - говорится в сообщении.

Из-за недобросовестности компании, которая должна была по истечении 11 месяцев после образования площадки вывезти отходы и рекультивировать земли сложилась сложная экологическая ситуация. В связи с тем, что компания свои обязательства не выполнила, в Щелканове был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По инициативе Минэкологии земельный участок был реквизирован, что позволило оперативно развернуть работы по ликвидации площадки.

«Ситуация в Щелканове находится под контролем. Подрядчик взялся за дело серьезно: сейчас на площадке задействовано более 25 единиц техники и около 50 специалистов, которые трудятся в две смены. Работы идут в соответствии с графиком», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

На вывоз отходов и фильтрата, рекультивацию участка понадобится до четырех месяцев. Работы ведутся в строгом соответствии с рекомендациями медиков на период карантина.