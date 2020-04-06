РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 апр. В подмосковных Котельниках в ходе проверки выявили нарушения при прокладке ливневой канализации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В понедельник сотрудники отдела строительства и архитектуры администрации Котельников провели выездную проверку за ходом производства земляных работ по прокладке ливневой канализации в микрорайоне Опытное поле.

«По результатам проверки выявлено, что работы производятся без установки ограждения, отсутствует сигнальное освещение. Организации, производящей работы, выдано предписание об устранении нарушений», - говорится в сообщении.