РИАМО - 6 апр. На предприятии PepsiCo в Московской области организовали работу сотрудников с соблюдением социальной дистанции, а также у всех работающих проверяют температуру, сообщил директор по коммуникациям «PepsiCo Россия» Александр Костиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что все предприятия на территории региона могут продолжать работу, но трудиться сотрудники будут по новым правилам. В частности, необходимо соблюдать социальную дистанцию, проводить защитные мероприятия от коронавируса.

«В соответствии с указом президента РФ мы как пищевая компания обязаны продолжить свою работу и обеспечивать население продуктами питания и напитками. Безопасность и здоровье и наших сотрудников, и наших потребителей - это приоритет для компании. Поэтому на всех производственных предприятиях внедрены очень серьезные меры безопасности», - сказал Костиков.

Он уточнил, что на производстве каждый день измеряют температуру у всех сотрудников. Кроме того, внедрены меры социального дистанцирования (не менее 1,5 метров друг от друга), чаще проходит дезинфекция производственных и непроизводственных помещений.

«Мы делаем все, чтобы обеспечить, с одной стороны, безопасность наших сотрудников и, с другой стороны, бесперебойную работу предприятий», - добавил Костиков.

В регионе до конца апреля введен режим обязательной самоизоляции для жителей, чтобы предотвратить распространение Covid-2019. Руководители предприятий должны обеспечить работу сотрудников дистанционно или предоставить им оплачиваемые нерабочие дни. Если предприятие производит необходимую для страны продукцию или его нельзя остановить, то организовать труд работников нужно со всеми мерами предосторожности.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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