РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Полицейские подмосковного Подольска призвали прохожих соблюдать режим самоизоляции и исключить нахождение на улицах, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по городскому округу Подольск провели профилактические беседы с гражданами в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Цель мероприятия - информирование граждан о необходимости выполнения профилактических мер и самоизоляции.

«В ходе патрулирования общественных мест полицейские призывали граждан ответственно относиться к рекомендациям, без необходимости не выходить из дома. Особое внимание сотрудники полиции уделили жителям городского округа Подольск преклонного возраста как наиболее уязвимой категории граждан. Настоятельно советовали гражданам исключить их нахождение на улицах и в общественных местах без уважительных причин», - говорится в сообщении.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов рассказывали об ответственности за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.