РИАМО - 6 апр. Жителю Истры предъявили обвинение в убийстве его матери, в ходе допроса мужчина признал вину частично, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 4 апреля 2020 года в квартире, расположенной в поселке станции Манихино в городском округе Истра, обнаружено тело пенсионерки. Установлено, что обвиняемый в ходе ссоры нанес своей матери колото-резанные ранения грудной клетки и шеи», – говорится в сообщении.

В результате причиненных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемый вынес тело 57-летней матери на балкон, где оно пролежало порядка 17 дней.

В ходе допроса 27-летний обвиняемый частично признал свою вину. В ближайшее время следствие будет решать вопрос об избрании меры пресечения в его отношении.

По данному уголовному делу проводится комплекс следственных действий, который направлен на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.