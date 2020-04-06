РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 апр. Для жителей подмосковных Котельников прошел видеоурок «Компьютер как рабочий инструмент» от культурного комплекса «Котельники», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Для читателей и участников программы «Активное долголетие» прошли онлайн-мероприятия от библиотеки Котельников: рубрика «Инфотека», «Детский час» - увлекательное путешествие по сказкам, видеоурок «Компьютер как рабочий инструмент», «Обо всем на свете» - мастер-класс по лепке из пластилина», - говорится в сообщении.

Также культурный комплекс «Котельники» в социальных сетях предлагает к просмотру видеозаписи мастер-классов по рисованию и декоративно-прикладному творчеству; видеоуроки руководителей коллективов по разным направлениям творчества; цикл видеолекций по искусству, этнографии и фольклору; видеоспектакли марафона выходного дня театральных коллективов учреждения.

Жители могут присоединиться к мастер-классам в аккаунтах комплекса в социальных сетях.