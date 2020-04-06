РИАМО - 6 апр. Столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого в хостеле на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в материале.

В хостеле на улице Талалихина 5 апреля обнаружили тело мужчины с колото-резаным ранением живота.

Оказалось, что во время совместного распития алкогольных напитков в ходе ссоры мужчина убил своего знакомого.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.