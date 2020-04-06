РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 апр. Свыше 300 продуктовых наборов доставили добровольцы подмосковного Красногорска находящимся на самоизоляции горожанам за 2 недели работы волонтерского штаба, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«За две недели работы штаба волонтеров в Красногорске отработано более 660 заявок, доставлено свыше 300 продуктовых наборов», – говорится в сообщении.

В понедельник к Красногорскому волонтерскому движению присоединились болельщики футбольного клуба «Спартак».

«Первоначально мы составили список адресов нуждающихся людей – пенсионеров, семей с детьми-инвалидами, затем прозвонили, уточнили, сможем ли мы подъехать для оказания помощи. И сегодня объедем 20 адресов», – сказал волонтер Александр Лебедев.

Желающие присоединиться к волонтерскому движению, а также те, кому необходима помощь, могут позвонить по телефону Красногорского штаба волонтеров (МУ «Молодежный центр»): 8(925)499-41-00.