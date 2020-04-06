РИАМО - 6 апр. На территории парка Северного речного вокзала завершили первый этап реконструкции и врезки подводящих магистральных тепловых сетей, завершить работы по благоустройству планируют до конца августа 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

«Работы по ремонту тепловых сетей и обеспечению бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей идут в рамках выполнения масштабной программы правительства Москвы по благоустройству территории парка Северного речного вокзала», – говорится в материале.

Реконструкцию и врезку в действующие сети около 470 метров подводящих магистральных тепловых сетей завершили в соответствии с графиком. В срок до конца мая 2020 года рабочие проложат еще около 250 метров трубопроводов.

В данный момент — в условиях отопительного периода — теплоснабжение потребителей осуществляется с помощью построенных в надземном исполнении временных тепловых сетей (байпасов). Часть из них уже находится в стадии демонтажа.

Завершить все работы по благоустройству территории парка планируют в конце августа 2020 года.