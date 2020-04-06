РИАМО - 6 апр. Ежедневно свыше тысячи рабочих и 640 единиц техники приводят в порядок региональные дороги после зимы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожники очищают и моют дорожную инфраструктуру Подмосковья. Все работы завершат до конца апреля.

«С 23 марта по 6 апреля от грязи и реагентов дорожными службами была очищена региональная дорожная сеть в несколько циклов, помыто и покрашено 769 остановочных павильонов, вымыто 689 километров металлических ограждений и 461 светофорный объект, 18,4 тысячи дорожных знаков и 6,3 тысячи опор освещения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Качество работы проверяют системой контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Некачественную работу не принимают. При этом все работники перед выходом на службу проходят медосмотр для проверки состояния здоровья.