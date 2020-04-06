РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 апр. Навалы мусора убрали с контейнерной площадки на проспекте Героев в микрорайоне Железнодорожный Балашихи после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона пожаловалась на несвоевременный вывоз мусора, в том числе и с мусорных контейнеров на проспекте Героев, у дома №3 строение 1. Она отметила, что по горам мусора уже бегают крысы, и попросила принять соответствующие меры.

«Региональный оператор ООО «Хартия» рассмотрел обращение и сообщает, что по указанному адресу по состоянию на 6 апреля вывоз отходов осуществлен (фото прилагается). Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - сказал первый заместитель директора ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» Дмитрий Иванов.

Он добавил, что вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется ежедневно с 07:00 до 23:00, вывоз раздельно накопленных отходов - один раз в два дня, вывоз крупногабаритных отходов - по заявке от УК.

«Дополнительно сообщаем, что содержание контейнерной площадки в чистоте находится в компетенции управляющей компании», - подчеркнул Иванов.

Контакты регионального оператора: 8(499)750-24-82, электронная почта: romo_disp@hartiya.com, сайт: mo.hartiya.com.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.