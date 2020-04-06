РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 апр. Рэп-исполнитель T-killah принял участие в работе штаба волонтеров в подмосковном Красногорске, помогающего жителям округа на самоизоляции, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Рэпер T-killah присоединился к штабу волонтеров в Красногорске. Популярный музыкальный исполнитель вместе с добровольцами доставил продуктовые наборы пожилым жителям округа», - говорится в сообщении.

Работа штаба волонтеров не прекращалась и в выходные дни. Свыше 80 продуктовых корзин привезли активисты в дома пенсионеров, многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Вступить в ряды волонтеров, оставить заявку на доставку продуктов, медикаментов, выгул собак или обратиться за иной помощью можно по телефону: 8(925)499-41-00», - заключается в материале.