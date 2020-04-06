РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Огнеборцы в понедельник потушили грузовик на улице 8 Марта подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В понедельник в 12:53 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании транспортного средства на улице 8 Марта. Пожарные ликвидировали возгорание в 13:30», - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. В тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек.