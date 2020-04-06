РИАМО - 6 апр. В Московской области компания по производству насосного оборудования Wilo подготовила свое предприятие для обеспечения безопасного труда сотрудников в период распространения коронавирусной инфекции, сообщил заместитель генерального директора ООО «Вило Рус» Николай Самойлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все предприятия на территории региона могут продолжать работу, но трудиться там сотрудники будут по новым правилам. В частности, необходимо соблюдать социальную дистанцию, проводить защитные мероприятия от коронавируса. Также должен быть приказ гендиректора компании о том, что все меры безопасности он предусмотрел и соблюдает.

«Наша компания является неотъемлемой частью цепочек поставок предприятий, осуществляющих непрерывный цикл производства, предприятий ЖКХ, а также предприятий, ведущих строительство жизненно важной инфраструктуры», — сказал Самойлов.

Он уточнил, что на данный момент на производстве завершили ряд мероприятий по обеспечению безопасности сотрудников из-за распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, также на предприятии завершают оформление всей необходимой нормативной документации для начала ограниченной деятельности. Запустить работу планируют 7 апреля.

В Подмосковье до конца апреля введен режим обязательной самоизоляции для жителей, чтобы предотвратить распространение Covid-2019. Бизнесмены должны обеспечить работу своих сотрудников дистанционно или предоставить им оплачиваемые нерабочие дни. Если предприятие производит необходимую для страны продукцию или производство нельзя остановить, то организовать труд работников нужно со всеми мерами предосторожности.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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