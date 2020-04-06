РИАМО - 6 апр. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, которые представил Московский областной медицинский колледж №1, в отношении компании «Вариант-Сервис», для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Подмосковью.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание специализированных услуг по комплексной профессиональной уборке и поддержанию чистоты (клининговые услуги) помещений, входных групп и прилегающей территории на объектах ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №1», - говорится в сообщении.

Так как компания нарушила условия исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

Фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Управление выслушало доводы, изучило представленные доказательства и пришло к выводу, что сведения в отношении компании «Вариант-Сервис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.