РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Подрядная организация приступила к подготовке памятников воинской славы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в микрорайоне Стрелковский Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации округа Елена Долгих.

«Староста деревни Быковка микрорайона Стрелковский выразил благодарность подрядной организации МУП «Водоканал», которая приступила к подготовке памятников (воинской славы - ред.) в деревнях микрорайона к 75-летию Победы. Она проводит ремонт памятников, красит бордюры, а также убирает ближайшую территорию. Жители обрадовались, так как несмотря на пандемию, в округе идет подготовка к предстоящему празднику», - сказала Долгих.

Она добавила, что помимо этого, подрядчики приступили и к ремонту памятников в деревнях Малое Брянцево и Стрелково.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>